العراقيون يدعمون الكاظمي في فرض الأمن واعتقال موالين لإيران يعدون لهجمات

2020/06/26 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭-‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ استفاقت‭ ‬بغداد‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬جو‭ ‬من‭ ‬الارتياح‭ ‬الشعبي‭ ‬لقرار‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬ملاحقة‭ ‬خلايا‭ ‬الصواريخ‭ ‬التي‭ ‬تقصف‭ ‬منذ‭ ‬شهور‭ ‬المعسكرات‭ ‬العراقية‭ ‬وتخل‭ ‬بالامن‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الحماية‭ ‬لقوات‭ ‬التحالف‭ ‬المنتدبة‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬في‭ ‬العراق‭ .‬وعبر‭ ‬مواطنون‭ ‬عن‭ ‬دعمهم‭ ‬للكاظمي‭ ‬ووصفوه‭ ‬بصاحب‭ ‬قرار‭ ‬وعدم‭ ‬الرضوخ‭ ‬للتبعية‭ ‬الاجنبية‭ ‬التي‭ ‬تعصف‭ […]

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