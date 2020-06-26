الجهاد الكفائي الحكومي

2020/06/26 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام لا‭ ‬مبرر‭ ‬لعدم‭ ‬التصدي‭ ‬لأية‭ ‬قوة‭ ‬تخرق‭ ‬القانون‭ ‬العراقي‭ ‬،‭ ‬بل‭ ‬ذلك‭ ‬لو‭ ‬حصل‭ ‬فعلا‭ ‬فهو‭ ‬حنث‭ ‬باليمين‭ ‬الدستورية‭ ‬وما‭ ‬يتصل‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬الوفاء‭ ‬بالالتزامات‭ ‬الوطنية‭ ‬لصاحب‭ ‬القرار‭ .‬كانت‭ ‬المعسكرات‭ ‬والمطارات‭ ‬العراقية‭ ‬تقصف‭ ‬في‭ ‬عهود‭ ‬الحكومات‭ ‬السابقة‭ ‬وقد‭ ‬دفنت‭ ‬رؤوسها‭ ‬بطين‭ ‬العار‭ ‬مهادنة‭ ‬الذين‭ ‬يلعبون‭ ‬بالأمن‭ ‬العراقي‭ .‬ قوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ […]

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