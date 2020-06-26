باريس‭ ‬وروما‭ ‬وبرلين‭ ‬تطالب‭ ‬بإنهاء‭ ‬التدخلات في‭ ‬ليبيا‭ ‬ومرتزقة‭ ‬روس‭ ‬يدخلون‭ ‬أهم‭ ‬حقول‭ ‬النفط

2020/06/26 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محطات‭ ‬تركية‭ ‬عائمة‭ ‬تبيع‭ ‬الطاقة‭ ‬عند‭ ‬شواطئ‭ ‬طرابلس طرابلس‭- ‬اسطنبول‭ – ‬باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬ عبّرت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬للنفط‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬عن‭ ‬‮«‬بالغ‭ ‬قلقها‮»‬‭ ‬الجمعة‭ ‬لدخول‭ ‬مسلحين‭ ‬أجانب،‭ ‬بينهم‭ ‬‮«‬مرتزقة‭ ‬روس‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬الحقول‭ ‬النفطية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬ وقالت‭ ‬المؤسسة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنها‭ ‬قلقة‭ ‬‮«‬إزاء‭ ‬تواجد‭ ‬مرتزقة‭ ‬روس‭ ‬وأجانب‭ ‬في‭ ‬حقل‭ ‬الشرارة‭ ‬النفطي‮»‬‭.‬ وأضافت‭ ‬أن‭ […]

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