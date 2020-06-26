2020/06/26 | 23:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- محطات تركية عائمة تبيع الطاقة عند شواطئ طرابلس طرابلس- اسطنبول – باريس – الزمان عبّرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن «بالغ قلقها» الجمعة لدخول مسلحين أجانب، بينهم «مرتزقة روس»، إلى أحد أهم الحقول النفطية في البلاد. وقالت المؤسسة في بيان إنها قلقة «إزاء تواجد مرتزقة روس وأجانب في حقل الشرارة النفطي». وأضافت أن […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باريس وروما وبرلين تطالب بإنهاء التدخلات في ليبيا ومرتزقة روس يدخلون أهم حقول النفط) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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