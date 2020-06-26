المخابرات التركية تعتقل موظفين في “عفرين” بزعم تعاونهم مع “الإدارة الذاتية”

2020/06/26 | 23:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدمت #الاستخبارات_التركية على اعتقال عدد من الموظفين المدنيين في جاز الشرطة المدنية في ناحية #راجو التابعة لمنطقة #عفرين، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.وقامت تلك الاستخبارات بإصدار أوامر صارمة بفصل المعتقلين من أعمالهم، بزعم تعاونهم مع …

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