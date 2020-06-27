تمديد حظر التجوال في بابل

2020/06/27 | 00:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بابل اعلنت خلية الأزمة في محافظة بابل، اليوم الجمعة، عن تمديد حظر التجوال لمدة أسبوع في المحافظة.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة اين، أنه “تقرر حظر التجوال الشامل في محافظة بابل لمدة أسبوع”، مبينة أن “ذلك يأتي بناءً على تقييم الموقف الوبائي”.وأضافت، أنه “يستثنى من الحظر الكوادر الصحية والقوات الأمنية والدوائر الخدمية والإعلاميين، كما يسمح للمطاعم بالعمل بطريقة التوصيل المنزلي مع مراعاة شروط السلامة الصحية”.

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