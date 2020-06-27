التميمي يصدر توجيهًا بشأن الطبيبة المعتدى عليها في ذي قار

2020/06/27 | 00:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اصدر وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الجمعة، توجيها بشأن الطبيبة التي تم الاعتداء عليها في مدينة الناصرية.وذكرت وزارة الصحة في بيان تلقته وكالة اين ، أن " وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي اتصل بالطبيبة المقيمة الدورية، زهراء ريحان، والتي تم الاعتداء عليها خلال تأدية واجبها في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية".واضاف البيان، أن "التميمي وجه القسم القانوني بوزارة الصحة بمتابعة الإجراءات القانونية بحق المعتدين، فيما وجه ايضا بتكريم الطبيبة البطلة التي تم الاعتداء عليها".

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