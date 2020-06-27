سلسلة تغييرات في مناصب عدد من مؤسسات الدولة العراقية من بينها جهاز أمني مهم

2020/06/27 | 00:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، باستبدال رئيس الوقف الشيعي ومدراء الطيران المدني وهيأة التقاعد والاعلام والاتصالات ومصرف الرشيد.وقال المصدر لـ “يس عراق” إنه “تم تعيين بسام سالم رئيسا للوقف الشيعي، ومحمد عبد السادة مديرا لسلطة الطيران المدني، وعادل سلمان مديرا لهيأة الاعلام والاتصالات”.وأضاف، أنه “تم تعيين إياد محمود هادي مديرا […]

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