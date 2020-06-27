رسائل جندي منسية - باسل محمد عبد الكريم

2020/06/27 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#باسل_محمد_عبد_الكريم من حرب الثمانينات 1980 – 1988 (هذه الرسائل هي شهادة واقعية وتعبيرية مجتزأة من أوراق جندي مغمور في حرب مشتعلة طيلة أكثر من ثمان سنوات تتناوب فيها الهموم الذاتية والموضوعية، أنها شهادة لزمن مرير).بقلم باسل محمد عبد الكريم.(القسم الأول)"مطر...



مطر، أتعلمين أي حزن يبعث المطر؟ وكيف تنشج المزاريب إذا انهمر؟ وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع؟ بلا انتهاء – كالدم المراق، كالجياع، ......





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