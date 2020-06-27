قرار رفع أسعار الكهرباء في مصر ( 3 ) إعادة هيكلة القطاع لخصخصته مع رفع الاسعار للاستهلاك المنزلي - إلهامي الميرغني

2020/06/27 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إلهامي_الميرغني قرار رفع أسعار الكهرباء في مصر ( 3 )إعادة هيكلة القطاع لخصخصته مع رفع الاسعار للاستهلاك المنزليتعرفنا في الأجزاء السابقة من الدراسة علي رؤية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لخصخصة قطاع الكهرباء في مصر، وانه منذ بداية الانفتاح الاقتصادي منتصف السعبينات يتم تنفيذ مخطط الخصخصة وزيادة دور القطاع الخاص واطلاق الاسعار حرة بلا دعم.



كان لدينا عجز فى القدرات المتاحة ما بين 2000 - 3000 ......





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