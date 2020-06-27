غدر المستشارين , وغفلة وفهاهة المسؤولين الحاكمين

2020/06/27 | 01:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن المياح..أين شجاعة وبطولات وهمبلات الكاظمي في قضاء سنجار , وقد أحتل من قبل الأكراد الأتراك المتطفلين الغادرين رغم أنفك وأنف مستشاريك اللابثين الفاشلين المختبئين غدرآ تحت طرفك وسلطانك وحكومتك … ?? ألم تكن سنجار أرضآ وقضاءآ عراقيآ , وشعبها شعبآ عراقيإ أصيلآ لا غبار على وطنيته …?? أين سيادتك ودفع الأذى ونسف الإحتلال […]

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