الخزعلي: العملية الاخيرة ضد الحشد الشعبي كانت من الاملاءات الامريكية

2020/06/27 | 01:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، إلى أنه هناك محاولات أجنبية لضرب الحشد الشعبي، مضيفا ان "بيان العمليات المشتركة بشأن مداهمة مقر الحشد...

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