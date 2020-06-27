درعك الحقيقي في مواجهة حرب فايروس كورونا

2020/06/27 | 01:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ محمد الربيعيسؤال ماهو الاجراء الأهم في التصدي لفايروس كورونا :هل الالتزام بالحظر؟هل الالتزام بالقفاز والكمامة؟ثم هل الجلوس بالدار له ضوابط، ام يكفي فقط الجلوس؟والسؤال يفرض السؤال، هل منا من يستطيع على هذا الالتزام ١٠٠ ٪ ؟الجواب : اكيدا كلا، اذن معنى ذلك ممكن ان يحصل اخفاق باي لحظة، ونتيجة ذلك تكون الإصابة لا محال […]

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