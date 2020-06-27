( المال / الغنائم ) بين الجهاد الاسلامى والقتال الشيطانى - أحمد صبحى منصور

2020/06/27 | 02:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور الحروب ليست من موارد الدخل في الدولة الإسلامية أولا : الحروب في الإسلام تعنى بذل المال وليس في سبيل المال الأصل التشريعى 1 ـ في تشريع القتال الدفاعى قال جل وعلا : ( وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190) البقرة ) 2 ـ عن الفوارق بينهما :2 / 1 : القتال في سبيل الله جل وعلا يكون دفاعيا فقط .



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