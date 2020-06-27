الأذان يُرفع من جديد من جامع أعلن البغدادي

2020/06/27 | 02:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع صوت الآذان في جامع النوري الكبير بمدينة الموصل شمالي العراق للمرة الأولى منذ سنوات، وهو الجامع الذي أعلن فيه زعيم تنظيم "داعش" السابق، أبو بكر ...

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