الولايات المتحدة تسجل ارتفاعا كبيرا للإصابات بكورونا

2020/06/27 | 02:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الولايات المتحدة، أكبر ارتفاع للإصابات بفيروس كورونا المستجد على أساس يومي منذ بدء التفشي في البلاد وسط استمرار تسارع انتشار الجائحة.

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