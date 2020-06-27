فيسبوك تضع علامات خاصة على محتويات إخبارية تنتهك سياستها

2020/06/27 | 03:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت شركة "فيسبوك"، إنها ستبدأ في وضع علامات على المحتوى الإخباري الذي ينتهك سياسات الشركة.

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