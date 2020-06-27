مداهمة مقر الحشد .... عربون خاسر

2020/06/27 | 07:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في سابقة من نوعها اقدمت قوة من جهاز مكافحة الارهاب في وقت متأخر من ليلة الخميس على مداهمة مقر اللواء ٤٥ التابع للحشد الشعبي - كتائب حزب الله - بحجّة...

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