قنص شرطي في ديالى و وقوع تفجير وسط البصرة

2020/06/27 | 07:43 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني يوم السبت بمقتل شرطي بهجوم مسلح في اطراف ناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان مسلحين من داعش هاجموا نقطة امنية في قرية "ابو خنازير" في اطراف ناحية ابي صيدا باسلحة الرشاش والقنص ما تسبب بمقتل شرطي خلال الهجوم"

واضاف ات المسلحين لاذوا بالفرار بعد اشتباكات مع عناصر النقطة الامنية."

وتسود ناحية ابي صيدا 30 كم شمال شرق بعقوبة نزاعات واقتتال عشائرية في عدة مناطق وقصبات منذ سنوات عدة، تسبب بنزوح عشرات الاسر ومصرع وجرح مئات المدنيين.

وتشهد الناحية ايضا تعرضات واحداث امنية بين الحين والاخر بسبب وجود ملاذات ومعاقل للمسلحين في القصبات والقرى التي تحوي بساتين كثيفة حولها تنظيم داعش الى مخابئ وملاذات امنة.

في هذه الاثناء افاد مصدر امني بانفجار عبوة ناسفة استهدف منزل مواطن في منطقة الجزائر وسط محافظة البصرة .

وقال" المصدر لمراسل وكالة شفق نيوز ان مجهولين استهدفوا منزل مواطن بعبوة ناسفة ادى انفجارها الى حرق مركبة نوع "تاهو" فيما هرعت فرق الدفاع المدني الى مكان الحادث لاخماد الحريق.

وبين ان القوات الامنية قامت بفتح تحقيق بالامر وأغلقت الطريق القريب على مكان الحادث قرب مطعم الارنب الضاحك .

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