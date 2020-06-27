إيطاليا تحظر على ركاب الطائرات استخدام مقصورة الأمتعة فوق المقاعد

2020/06/27 | 07:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لن يتمكن المسافرون المتوجهون من أو إلى إيطاليا جوا من استخدام مقصورة الأمتعة فوق مقاعدهم في الطائرات بعدما اعتبرت سلطة الطيران المدني الإيطالية أنها تشكل خطرا على الصحة.وجاء القرار بموجب مرسوم حكومي نجم عن مخاوف من انتشار اوسع لفيروس كورونا المستجد، يلزم المسافرين بحمل حقيبة صغيرة يمكن وضعها تحت المقعد المقابل.والهدف من القرار […]

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