مقرب من الكاظمي يكشف حقيقة التعيينات الجديدة في مناصب امنية وتنفيذية رفيعة

2020/06/27 | 07:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عدّ مصدر مقرب من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يوم السبت ما تم تداوله من اسماء وتعيينها في مناصب امنية، وعسكرية، وتنفيذية أنها "غير صحيحة".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ما نشر في بعض وسائل الإعلام عن تكليف عدد من الأشخاص بمناصب أمنية وتنفيذية غير صحيح

واضاف المصدر ان "الكاظمي لم يكلف اي شخصية بالمناصب التنفيذية التي نشرت في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".

وكان مصدر سياسي مطلع قد كشف، يوم الجمعة، عن عزم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالة رؤساء هيئات مستقلة واختيار آخرين أكفاء بدلاً عنهم.

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