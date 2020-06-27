2020/06/27 | 07:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل أربع سنوات، كانت ناقلات تركية تشحن فحما أو حصى أو رملا، وأصبحت اليوم تحمل محطة طاقة جاهزة للعمل خلال أسابيع قليلة في أي مكان من العالم.وبينما أسفرت أزمة تفشي وباء كوفيد-19، كما تنامي نزاعات في الشرق الأوسط، عن توقف أجزاء واسعة من النشاط الاقتصادي أو خلقت حالة من انعدام اليقين، فإنّها فتحت الأبواب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل تسعى تركيا إلى بيع الطاقة إلى ليبيا من خلال المحطات العائمة؟) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل تسعى تركيا إلى بيع الطاقة إلى ليبيا من خلال المحطات العائمة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).