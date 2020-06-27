صورة صادمة … هذا ما يفعله كوفيد-19 في رئة الانسان

2020/06/27 | 08:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو ان السمة الرئيسي لفايروس كورونا (كوفيد-19)، هي تدمير الجهاز التنفسي للانسان، وهذا الامر لا يحتاج الى مقاومته من نفس الانسان المصاب به.فقوة المناعة هي الفاصل في انقاذ الانسان المصاب به، او الاستسلام له.ونشرت بعض وسائل الاعلام الاجنبية، صورة تظهر الاثار التي يسببها هذا الفايروس في رئة الانسان المصاب.

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