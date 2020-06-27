2020/06/27 | 08:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشلال الناري هو ظاهرة نادرة الحصول عند غروب الشمس في متنزه يوسمايت.الولايات المتحدة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفديو … منظر رهيب لـ “الشلال الناري” في امريكا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفديو … منظر رهيب لـ “الشلال الناري” في امريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).