اتفاق أثيوبي-مصري-سوداني على تأجيل البدء بملء خزّان سدّ النهضة

2020/06/27 | 08:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخرطوم والقاهرة مساء الجمعة أنّ أديس أبابا وافقت خلال قمّة أفريقية مصغّرة عقدت عبر الفيديو على أن تؤجّل ملء سدّ النهضة الذي تبنيه على نهر النيل إلى حين إبرام اتّفاق أثيوبي-مصري-سوداني بشأن هذا السدّ الكهرمائي الضخم.وقالت الحكومة السودانية في بيان “تم الاتّفاق على أن يتمّ تأجيل ملء الخزّان إلى ما بعد التوقيع على […]

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