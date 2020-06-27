عزل برلماني عراقي في مستشفى بالاردن بسبب اصابته بكورونا

2020/06/27 | 08:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الأردنية أنها أخضعت عضوا في البرلمان العراقي، للعزل في مستشفى "الأمير حمزة"، وسط العاصمة عمان....

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