بينها “اللوبيا”.. الامارات تقدم طلبا إلى العراق لاستيراد 4 محاصيل زراعية

2020/06/27 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، السبت، عن تقديم الامارات طلبا لاستيراد أربعة محاصيل زراعية من العراق بينها “اللوبيا”، فيما أشار إلى تحقيق العراق الاكتفاء الذاتي من عدة منتجات.وقال الخفاجي في حوار تابعته /المعلومة/، إنه “تلقيت طلبا من أحد التجار قبل يومين بشأن تصدير أربعة منتجات زراعية الى دولة الامارات”، مبينا أن […]

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