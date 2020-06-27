بكين تسجل الرقم الأعلى داخليا في الاصابة بكورونا

2020/06/27 | 08:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت العاصمة الصينية بكين 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من أصل 33 في عموم البلاد ليوم امس الجمعة.

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