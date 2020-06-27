2020/06/27 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشفت صحيفة “المونيتر” الامريكية، السبت، عن أن محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي المدان بالفساد والاهمال في سقوط الموصل عام 2014 بيد “ داعش” سيعود الى العراق في حال تسوية الملفات المتعلقة به، مشيرة إلى أن النجيفي فتح قناة اتصال مباشرة مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.ونقلت الصحيفة في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة أميركية: النجيفي فتح قناة اتصال مباشرة مع الكاظمي لتسوية ملفه) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة أميركية: النجيفي فتح قناة اتصال مباشرة مع الكاظمي لتسوية ملفه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).