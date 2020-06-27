ضبط تلاعب في وصف بضاعة سببت هدراً بالمال العام

2020/06/27 | 08:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ أم قصر الشمالي في محافظة البصرة من ضبط حاوية حجم 40 قدم محملة بمواد مختلفة متعددة المنشأ تم التلاعب في وصف البضاعة بعد إنجاز معاملتها الكمركية داخل المنفذ الحدودي مما سببت هدراً بالمال العام.وقال بيان للهيأة، “تمكنت شعبة البحث والتحري هيأتنا وخارج الحرم الكمركي من ضبط الحاوية وتدقيق معاملتها […]

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