قيادي بالحزب الديمقراطي قلق من

2020/06/27 | 09:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عبر القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، عن قلقه من "احياء مزاعم تركية" بضم مدينة الموصل لتلك الدولة بالاجتياح العسكري لقضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك في اقليم كوردستان.

وعد زيباري التوغل التركي العسكري الاخير في "زاخو" "تطورًا جيوسياسيًا خطيرًا للغاية"، قائلا إن "شدة الهجوم مقلقة".

واردف بالقول في تغريدة على "تيوتر" إن "دعوات القادة الأتراك لإحياء المزاعم التاريخية لمحافظة الموصل هي أكثر إثارة للقلق".

وفي 17 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر" ضد عناصر "بي كا كا“ في اقليم كوردستان.

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