2020/06/27 | 09:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت العاصمة الصينية بكين 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من أصل 33 في عموم البلاد ليوم امس الجمعة.وأفادت صحيفة Goskomzdrav الصينية على موقعها الرسمي أنه خلال اليوم الماضي تم تسجيل 33 حالة جديدة من حالات الإصابة بالفيروس التاجي في الصين ، منها 21 مريضا في حالة نشطة و 12 حالة بدون أعراض.من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تعلن تسجيل اصابات جديدة بـ”كورونا”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تعلن تسجيل اصابات جديدة بـ”كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).