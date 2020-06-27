2020/06/27 | 09:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي، السبت، عن تحديد يوم الثامن والعشرين من شهر تشرين الأول المقبل موعدا للامتحان التنافسي للدراسات العليا.وقالت الوزارة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “التزاما بتهيئة متطلبات العام الدراسي 2021/2020 للدراسات العليا تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحديث التوقيتات الخاصة بالتقديم والقبول وموعد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تعلن توقيتات التقديم للدراسات العليا وتحدد موعد للامتحان التنافسي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تعلن توقيتات التقديم للدراسات العليا وتحدد موعد للامتحان التنافسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).