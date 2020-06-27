2020/06/27 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_السعدي هذا عنوان الكتاب الذي صدر في العام 2017، لزلماي خليل زادة السياسي والدبلوماسي الجمهوري الامريكي الأفغاني الأصل ، والذي أوكلت له مهمة المبعوث الرئاسي الخاص للمعارضة العراقية في الخارج ، وتولى بعد إحتلال العراق السفير الامريكي في بغداد بعد عزل السفير الامريكي الذي سبقه نيكروبونتي في فترة سريعة بعد توليه المنصب وبظروف غامضة .



في كتاب مذكراته يروي أهم محطات حياته السياسية في العاصمة بغداد في ظل الاح ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير من كابول الى البيت الأبيض عبر عالم مضطرب ؟. - محمد السعدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير من كابول الى البيت الأبيض عبر عالم مضطرب ؟. - محمد السعدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).