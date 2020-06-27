حديث البحر - امال الحسين

2020/06/27 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امال_الحسين سألت البحر قال : ركوب الخطر ..؟تلك أمواج حالكةفي ليالي الشتاء العسيرتهيج لا تعرف التوقفتلك عواصف هوجاءتطاير كل شيء على بساط الفلاة.



يهيج البحر هذه الليلةترى ..



!ما قد حصل ..



؟على طول الشاطيء تمتد الأمواجتداعب رمالا عطشىتزيح عنها كل القذارةقذارة الصيف العكر.



في ليلة ربيع حالكةطلع القمرعم الشعاعمقمرة تلك الليلةتنير أ ......





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