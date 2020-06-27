العامل الاقتصادي في ثورة العشرين - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/06/27 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب لم تكن ثورة العشرين , تلك الثورة التي اندلعت شرارتها في الثلاثين من حزيران عام 1920 وليدة حادثة معينة مرتبطة باعتقال الشيخ شعلان ابو الجون من قبل الانكليز وتحريره من قبل عشيرته , وانما هي ثورة انتجتها عوامل داخلية وخارجية متعددة الجوانب.



وتظافرت عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية عديدة في انبثاقها.



ولكننا سنعطي العامل الاقتصادي الاهمية في هذا المقال .يعتبر العامل الاقتصادي من العوامل المهمة الت ......





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