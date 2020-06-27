وزارة التعليم تعلن عن توقيتات التقديم للدراسات العليا

2020/06/27 | 09:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن توقيتات التقديم للدراسات العليا.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان صحفي “التزاما بتهيئة متطلبات العام الدراسي 2021/2020 للدراسات العليا، نعلن تحديث التوقيتات الخاصة بالتقديم والقبول وموعد الامتحان التنافسي”.واضاف العبودي ان “تغذية منظومة القبول بخطة الجامعات ستبدأ من تاريخ التاسع من آب المقبل مرورا بتثبيت […]

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