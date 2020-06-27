العتبة الحسينية تنفذ مشروع انتاج الاوكسجين لمعالجة المصابين بـ”كورونا”

2020/06/27 | 09:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت ملاكات تابعة للعتبة الحسينية المقدسة بتنفيذ مشروع انتاج الاوكسجين لمعالجة المصابين بفيروس كورونا في عدد من المحافظات.واوضح مدير اعلام العتبة علي شبر، أن “العتبة وجهت بالإسراع بتنفيذ مشروع إنتاج منظومة اوكسجين مركزية في كل مركز للشفاء انشأته في عدد من المحافظات”، منوها بانه “جاء بعد ان شهدت عدد من مراكز الشفاء والحميات ازمة […]

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