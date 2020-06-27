وزارة التعليم تحدد توقيتات التقديم للدراسات العليا وموعد الامتحان التنافسي

2020/06/27 | 09:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، توقيتات التقديم للدراسات العليا، فيما حددت 2020/10/18 موعدا للامتحان التنافسي.وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر العبودي، في بيان، تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “التزاما بتهيئة متطلبات العام الدراسي 2021/2020 للدراسات العليا تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحديث التوقيتات الخاصة بالتقديم والقبول وموعد الامتحان […]

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