خبير قانوني: ما قام به جهاز المكافحة سابقة قانونية خطيرة

2020/06/27 | 09:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصف الخبير القانوني والدستوري مصدق عادل، السبت، المداهمات التي قامت بها قوات جهاز مكافحة الارهاب ضد الحشد الشعبي بالسابقة الخطيرة، مبينا ان قاضي تحقيق جهاز مكافحة الارهاب لا يمتلك صلاحية اصدار امر القبض بحق منتسب في الحشد.وقال عادل في تصريح لـ/المعلومة/ انه “عندما يتم تنفيذ عملية عسكرية ضد جهاز امني دون وجود حالة […]

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