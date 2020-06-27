"موجة جائحية أمريكية" تهوي بالنفط وتُنعش الذهب عالمياً

2020/06/27 | 09:27 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية إلى 41.02 دولار للبرميل - صورة ارشيفية

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