2020/06/27 | 09:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علنت الحكومة الهندية السبت أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد تجاوز ال500 ألف في البلاد التي سجلت رقما قياسيا بلغ 18 ألفا و500 إصابة في يوم واحد.وقالت السلطات إن عدد الإصابات بلغ 509 آلاف، بينما ارتفع عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس إلى 15 ألفا و685 بعد إضافة 385 وفاة في الساعات ال24 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكثر من نصف مليون مصاب بكوفيد-19 في الهند واستعداد لموجة كبيرة من الإصابات في الأسابيع المقبلة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكثر من نصف مليون مصاب بكوفيد-19 في الهند واستعداد لموجة كبيرة من الإصابات في الأسابيع المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).