الاردن تكشف اعداد النواب العراقيين الموجودين بعمان لغرض العلاج من “كورونا”

2020/06/27 | 09:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الحكومة الاردنية عن اعداد اعضاء البرلمان الموجةدين في الاردن لغرض العلاج من كورونا.ونفى وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة وجود عدد كبير من أعضاء مجلس النواب العراقي يعالجون في المستشفيات الأردنية جراء اصابتهم بفيروس الكورونا.واكد العضايلة أنه يوجد في الاردن عضو واحد من البرلمان العراقي يعالج من فيروس كورونا وهو موجود […]

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