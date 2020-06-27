نائب لـ”العهد نيوز”: على الحكومة عدم التفاوض مع الحزبين الكرديين حول الملفات العالقة

2020/06/27 | 09:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز _ خاص طالبت النائب المستقلة يسرى رجب، الحكومة العراقية بعدم التفاوض مع الحزبين الحاكمين إلا بعد تسليم واردات النفط وتوزيع رواتب موظفي الاقليم . وقالت في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم السبت إن “على الحكومة المركزية أن ترفض أي تفاوض مع حكومة الاقليم مالم يتم إرجاع حقوق الشعب الكردي المسلوبة”.وأضافت أننا “نستغرب استقبال الحكومة […]

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