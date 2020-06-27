ميركل: يجب الحوار مع روسيا لهذا السبب المهم

2020/06/27 | 09:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بضرورة أن يواصل الاتحاد الأوروبي الحوار مع روسيا، لأنها تتمتع بنفوذ كبير في سوريا وليبيا.وفي حديث لوسائل إعلام بريطانية، اتهمت ميركل روسيا بإطلاق “حملات التضليل” واستخدام أساليب “الحرب الهجينة” لـ “زعزعة الاستقرار”.وتابعت قائلة: “من جهة أخرى هناك أسباب جيدة لمواصلة الحوار البناء مع روسيا”، مضيفة أنه “في الدول مثل سوريا […]

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