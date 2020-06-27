2020/06/27 | 09:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة التعليم والبحث العلمي يوم 18 من تشرين الاول موعدا للامتحان التنافسي للدراسات العليا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تحدد 18 من تشرين الاول موعدا للامتحان التنافسي للدراسات العليا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تحدد 18 من تشرين الاول موعدا للامتحان التنافسي للدراسات العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).