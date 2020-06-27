برق يعبر سماء البرازيل هو الأطول الذي تم تسجيله على الاطلاق

2020/06/27 | 09:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن برقا عبر سماء البرازيل لأكثر من 700 كيلومتر في 31 أكتوبر 2018 يحمل الرقم القياسي لأطول برق تم تسجيله على الإطلاق بفضل استخدام تقنيات جديدة.وتم التحقق من رقم قياسي آخر من قبل خبراء المنظمة في الظواهر الجوية والمناخية القصوى وهو البرق الذي استمر لأطول فترة وهو يعود إلى برق […]

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