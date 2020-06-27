إعلان موعد بداية ونهاية الدوري الفرنسي الجديد

2020/06/27 | 09:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم أن الموسم الجديد سينطلق في نهاية الأسبوع قبل الأخير من شهر أغسطس المقبل وينتهي في 23 مايو 2021.وصادقت الرابطة خلال اجتماع لمجلس إدارتها على روزنامة الموسم المقبل، الذي تأخرت انطلاقته لعدة أسابيع مقارنة بالسنوات السابقة، بسبب تمديد الموسم الحالي 2019-2020، بما في ذلك المباراتين النهائيتين لمسابقتي كأس فرنسا وكأس […]

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