قيادي بالفتح: سنتخذ موقفاً لأي محاولة للالتفاف على قرار إخراج القوات الأجنبية

2020/06/27 | 09:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

رد القيادي في تحالف الفتح سعد السعدي، السبت (27 حزيران 2020) على انباء تحدثت عن رغبة الحكومة العراق...





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