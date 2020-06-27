مؤسسة الشهداء تدقق بيانات المشمولين بقانون ضحايا الإرهاب

2020/06/27 | 09:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تعكفُ مؤسسة الشهداء على تطبيق التعديل الثاني لقانون ضحايا الارهاب، من خلال اعادة تدقيق بيانات المشمولين بالقانون طبقا للتعديل الثاني الذي صوت عليه مجلس النواب.وقال مدير عام دائرة ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية في مؤسسة الشهداء طارق المندلاوي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن ازمة كورونا واجراءات الحظر والوقاية […]

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