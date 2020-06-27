الخدمات النيابية لـ”العهد نيوز”: سعر الانترنت في العراق يعد الأعلى بالمنطقة

2020/06/27 | 09:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز _ بغداد طالبت عضو لجنة الخدمات النيابية برهان المعموري ، وزير الاتصالات بتوفير الحماية للمواطنين في ضل ارتفاع اسعار الاتصالات الخيالية وغير المنطقية . وقال المعموري في تصريح لـ”العهد نيوز”، اليوم السبت إن “سعر الاتصالات والانترنيت في العراق يعد الأعلى اسعار في المنطقة”.وأضاف أنه “يتوجب على الحكومة متابعة ملف الاتصالات والانترنت فضلا […]

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